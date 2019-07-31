https://static.news.ru/photo/57ffba74-b42f-11e9-81b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов увеличился на 14 копеек и достиг отметки в 63,77 рубля.

По данным Мосбиржи, в свою очередь курс евро понизился на четыре копейки и составил 70,46 рубля.

Индекс биржи упал на 0,47% до уровня в 2726,61 пункта, а индекс РТС опустился на 0,74% достигнув отметки в 1349,99% пункта.

Ранее News.ru писал, что Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам впервые за 10 лет приняла решение снизить базовую процентную ставку. Целевой диапазон ставки по федеральным фондам опустился до 2–2,25%.