https://static.news.ru/photo/591854fc-9981-11e9-9f7c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 3,04 копейки и составил 63,0756 рубля. 27 июня он был на уровне 63,0452 рубля.

Торги по американской валюте 28 июня проходят в минусе. По состоянию на 11:25 мск биржевой курс доллара прибавил 6 копеек, он равен 63,1325 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,18 рубля, минимальная стоимость сделки составила 63,0075 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Как ранее писал News.ru, межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.