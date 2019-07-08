https://static.news.ru/photo/96243750-a15e-11e9-a77f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 28,58 копейки и составил 63,8699 рубля. 5 июля он был на уровне 63,5841 рубля.

Торги по американской валюте 8 июля проходят в плюсе. По состоянию на 11:37 мск биржевой курс доллара вырос на 3 копейки, он равен 63,8325 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,9975 рубля, минимальная стоимость сделки составила 63,79 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Замедление темпов роста мировой экономики может быть сопряжено с резким оттоком капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на национальные валюты таких стран. Об этом заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина, писал News.ru.