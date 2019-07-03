https://static.news.ru/photo/8c2014de-9d6e-11e9-8b17-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 26,86 копейки и составил 63,4951 рубля. 2 июля он был на уровне 63,2265 рубля.

Торги по американской валюте 3 июля проходят в плюсе. По состоянию на 11:21 мск биржевой курс доллара вырос на 15,75 копейки, он равен 63,4775 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,585 рубля, минимальная стоимость сделки составила 63,3125 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Как ранее писал News.ru, российский рубль будет стабилен. Уверенность в этом выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции в Высшей школе экономики.