https://static.news.ru/photo/3f8d72e0-9ca8-11e9-91e4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 17,24 копейки и составил 63,2265 рубля. 1 июля он был на уровне 63,0541 рубля.

Торги по американской валюте 2 июля проходят в плюсе. По состоянию на 11:30 мск биржевой курс доллара вырос на 30,25 копейки, он равен 63,2625 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,325 рубля, минимальная стоимость сделки составила 62,99 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Как ранее писал News.ru, российский рубль будет стабилен. Уверенность в этом выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции в Высшей школе экономики.