Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 17,24 копейки и составил 63,2265 рубля. 1 июля он был на уровне 63,0541 рубля.
Торги по американской валюте 2 июля проходят в плюсе. По состоянию на 11:30 мск биржевой курс доллара вырос на 30,25 копейки, он равен 63,2625 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,325 рубля, минимальная стоимость сделки составила 62,99 рубля.
ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Как ранее писал News.ru, российский рубль будет стабилен. Уверенность в этом выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции в Высшей школе экономики.