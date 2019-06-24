Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 22 копейки и составил 62,9095 рубля. 21 июня он был на уровне 63,1295 рубля.

Торги по американской валюте 24 июня проходят в минусе. По состоянию на 11:28 мск биржевой курс доллара уменьшился на 18,25 копейки, он равен 62,8425 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,0375 рубля, минимальная стоимость сделки составила 62,8375 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Как ранее писал News.ru, Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, что это не вопрос ближайшего времени.

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