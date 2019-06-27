https://static.news.ru/photo/c4fdc15e-98b7-11e9-a404-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 23,69 копейки и составил 62,9975 рубля. 25 июня он был на уровне 62,8083 рубля.

Торги по американской валюте 27 июня проходят в минусе. По состоянию на 11:18 мск биржевой курс доллара потерял 7,5 копейки, он равен 62,9975 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,2025 рубля, минимальная стоимость сделки составила 62,9275 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Как ранее писал News.ru, Европейский Центробанк (ЕЦБ) признал РФ одним из основных драйверов по отказу от американского доллара в 2018 году. В докладе организации говорится, что Банк России в ожидании новых санкций продал во II квартале $100 млрд, что сделало Москву глобальным лидером по данному показателю.