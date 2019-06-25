https://static.news.ru/photo/1ed85168-9727-11e9-b8eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 38,66 копейки и составил 62,5229 рубля. 24 июня он был на уровне 62,9095 рубля.

Торги по американской валюте 25 июня проходят в минусе. По состоянию на 11:31 мск биржевой курс доллара уменьшился на 7,25 копейки, он равен 62,5275 рубля. На максимуме за доллар предлагали 62,6125 рубля, минимальная стоимость сделки составила 62,4975 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Вклады в долларах и евро продолжают терять свою привлекательность, особенно депозиты в европейской валюте. Всё дело не в отечественных банках, а в зарубежных, и в ситуации в США и Европе, пояснили эксперты, опрошенные News.ru.