https://static.news.ru/photo/743cdb0e-a48a-11e9-a7e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный курс доллара с 13 июля, согласно данным Банка России, увеличился на 2,6 копейки, составив 63,0204 рубля (62,9944 рубля на 12 июля). Курс евро вырос на 0,41 копейки, до 71,0114 рубля (71,0073 рубля на 12 июля).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 1,62 копейки и равняется 66,6164 рубля.

Как ранее писал News.ru, чистый отток капитала из России в январе—июне 2019 года вырос год к году в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.