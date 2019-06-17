https://static.news.ru/photo/8f0b85c8-90d2-11e9-84fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Впервые с мая 2018 года курс биткоина превысил $9 тыс. За последние 30 дней криптовалюта подорожала более чем на 22%.

С начала 2019 года стоимость биткоина поднялась на 142%, однако пока курс криптовалюты ещё далёк от рекордных показателей 2017 года, когда он превышал $19 тыс., отмечает MarketWatch .

По данным CoinDesk , 16 июня биткоин торговался на уровне $9385, а к утру 17 июня несколько сдал позиции — до $9204.

Что касается других криптовалют, то они также прибавили в цене. Ethereum подорожал на 1%, а Bitcoin Cash — на 1,6%.

Ранее News.ru писал, что Центробанк выступает против использования криптовалют в качестве платёжного инструмента на территории России. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, они относятся к категории рисковых вложений, а также могут использоваться для отмывания денег.