Впервые с мая 2018 года курс биткоина превысил $9 тыс. За последние 30 дней криптовалюта подорожала более чем на 22%.
С начала 2019 года стоимость биткоина поднялась на 142%, однако пока курс криптовалюты ещё далёк от рекордных показателей 2017 года, когда он превышал $19 тыс., отмечает
По данным
Что касается других криптовалют, то они также прибавили в цене. Ethereum подорожал на 1%, а Bitcoin Cash — на 1,6%.
Ранее News.ru писал, что Центробанк выступает против использования криптовалют в качестве платёжного инструмента на территории России. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, они относятся к категории рисковых вложений, а также могут использоваться для отмывания денег.