https://static.news.ru/photo/2b1e9b32-a24c-11e9-86b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс биткоина контролируется крупными игроками практически полностью. Это сверхрисковый актив, спрогнозировать поведение которого крайне трудно.

По информации портала CoinMarketCap, по состоянию на 15:59 мск наиболее популярная криптовалюта в мире демонстрировала рост на 4,36%, до $12,389 тысячи.

Советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов полагает, что рост рынка происходит на фоне ожидания очередного «прыжка» выше отметки в $20 000–30 000 и большое значение в этом процессе имеет поддержка со стороны крупных игроков.

Свою роль также играет синдром упущенной выгоды, те, кто продал криптовалюту на $10 000 в страхе провала до $8 700, возвращались на рынок по $11 000 на фоне видимого повышения, что дополнительно поддерживало рост биткоина.

Сказать, как поведёт себя биткоин в ближайшее время, крайне трудно, мнения разделились, скептики ждут своих $8500, оптимисты как один выступают за взлёт к $30 000, — отмечает эксперт.

По его мнению, рост биткоина более предпочтителен и возможно пробитие важного уровня сопротивления в $13 000 до конца лета, затем неминуемая коррекция к $10 000 в августе.

Как ранее писал News.ru, введение уголовной ответственности за майнинг в РФ не планируется, потому что невозможно прописать состав преступления, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.