https://static.news.ru/photo/10889c96-9135-11e9-8646-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Счётная палата подготовила предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30–40%. Об этом заявил её руководитель Алексей Кудрин в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале.

Мы подготовили предложения, которые бы на 30–​40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях. Часть этих предложений взята сейчас, ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный, — сказал он.

Также руководитель ведомства напомнил, что в стране введено пособие для первого ребёнка на случай, если «семья находится в зоне бедности».

Это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех, — продолжил Кудрин.

Он уверен, что сумма, требуемая для выплат, посильна для российского бюджета и она «могла бы быть использована, чтобы процентов на 40 сразу сократить бедность в семьях».

И вот это наша забота, и вот это надо сделать срочно. Это на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живёт ниже прожиточного минимума, — считает Кудрин.

Кроме этого, глава СП сообщил, что в последние годы уровень жизни россиян снижался и в настоящее время «около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети».

Он назвал бедность в России «позором», поскольку «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое число живущих на грани нищеты, является потерей «в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье».

Это проблема человеческого капитала, — резюмировал Кудрин.

Как писал News.ru, ранее в интервью Владимиру Познеру глава СП назвал арест основателя Baring Vostok Майкла Калви шоком для экономики.

Также Кудрин прокомментировал прекращение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому московские силовики подбросили наркотики. Эта история говорит о том, что справедливость восторжествовала, но подобные инциденты являются массовой практикой.