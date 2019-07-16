https://static.news.ru/photo/2f94c9a2-a846-11e9-8767-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russia Look/Global Look Press

Крупнейшие розничные банки России отказываются от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте. Взамен они начисляют клиентам бонусы.

Такую тенденцию, проявившуюся за последний год, отмечает РБК , опросивший крупнейшие банки и изучивший их предложения.

По данным издания, рублёвое вознаграждение для клиентов в настоящее время сохраняют лишь четыре банка. От этой практики за год отказались ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк.

Эксперты объясняют замену содержания кешбэка несколькими причинами. Во-первых, рубли для банков — это прямые расходы, а бонусы можно перевести в деньги не в полном объёме, поскольку часть из них может сгореть, часть клиенты могут потратить на внутрибанковские сервисы. Во-вторых, кешбэк банкам не даёт прямой выгоды. Он является инвестицией в лояльность держателей карт.

Кроме того, поскольку программы лояльности стоят дорого, банки и стараются удешевить их.

Ранее News.ru сообщал, что программа лояльности Сбербанка «Спасибо» убыточна. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф. По его оценке, убыток от программы составит в 2018 году до 25 млрд рублей. В то же время банк пока не планирует переходить на кешбэк, так как это достаточно сложная задача, требующая соответствующих маркетинговых механизмов, которые позволяют девальвировать одни вещи, а делать другие вещи, отметил глава банка.