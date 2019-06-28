https://static.news.ru/photo/eab44960-99af-11e9-be29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Инфляционные ожидания населения России на ближайший год незначительно выросли в июне 2019-го — до 9,4% с 9,3% в мае, об этом говорится в очередном выпуске комментария Центробанка по инфляционным ожиданиям.

Нынешний медианный показатель всё ещё остаётся выше уровня первой половины 2018 года, пишет регулятор.

В то же время он указывает, что оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев незначительно снизилась — до 10,3% в июне этого года с 10,4% в мае.

В июне респонденты реже стали воспринимать как значительный рост цен на такие часто покупаемые товары, как мясо, сыр и колбасы, молочная продукция, хлеб и яйца, — отмечает Центробанк.

При этом растёт озабоченность россиян возможным ростом цен на бензин. Граждане стали чаще называть этот вид топлива основным фактором будущей инфляции, говорится в материалах ЦБ.

Также в июне увеличилась доля россиян, ожидающих инфляцию в 2019 году и в трёхлетней перспективе выше целевых 4%. Рост составил три процентных пункта, до 56% и 51% соответственно.

Как ранее писал News.ru, если у человека есть накопления, то его оценки будущей динамики цен более оптимистичны чем у людей, у которых нет сбережений. Эту связь между наличием свободных денег у россиян и их инфляционными ожиданиями обнаружил Центробанк