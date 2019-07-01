https://static.news.ru/photo/35e085ea-9c0b-11e9-8aa3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Индекс Мосбиржи обновил рекорд в ходе торговой сессии. Индекс РТС также достиг максимальных значений за несколько лет.

По состоянию на 16:40 мск 1 июля индекс Московской биржи прибавил 1,58% и достиг отметки в 2809,52 пункта, побив исторический рекорд.

Индекс РТС в ходе торгов к 16:40 вырос на 2,02%, до 1408,36 пункта. Выше этой отметки показатель находился 10 июля 2014 года, когда он достигал 1408,89 пункта.

При этом российская валюта демонстрирует рост к доллару и евро в ходе торгов.

Так, согласно данным Мосбиржи, к 16:41 мск доллар стал дешевле на 43 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,81 рубля, а европейская валюта потеряла в цене 60,5 копейки и стоила 71,2375 рубля.

Как ранее писал News.ru, российский рубль будет стабилен. Уверенность в этом выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции в Высшей школе экономики.