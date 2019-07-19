https://static.news.ru/photo/ef6c6352-ab5c-11e9-8338-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Финансовый маркетплейс «Уником 24» выяснил, что самые дисциплинированные потребители микрозаймов — специалисты, работающие в финансовой сфере, и бюджетники.

Дефолтность у этих категорий не превышает 10-17%, говорится в исследовании. На этот показатель, по мнению экспертов, влияет как наличие постоянного заработка, так и опасение испортить себе репутацию, прослыв злостным неплательщиком, передаёт РИА Новости .

Среди наименее дисциплинированных заёмщиков чаще встречаются представители таких профессий, как официант, продавец, разнорабочий, строитель и водитель. Среди них дефолтность варьируется в пределах 25-35%.

Как писал News.ru ранее, аналитики сообщили, что по итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллионов займов. При этом около 30% клиентов МФО не имели на момент оформления кредитного договора постоянного места работы.