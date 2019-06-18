https://static.news.ru/photo/f83914bc-91c6-11e9-947f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Valdir De Oliveira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сбор биометрических данных открывает новые возможности для клиентов банков и делает денежный оборот максимально прозрачным и удобным. Такое мнение выразил финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский. Он уточнил, что с учётом развития современных технологий биометрия может расширить перспективы не только оффлайн-, но и онлайн-банкинга.

Сбор биометрических данных, более точная и быстрая идентификация клиента ведут к повышению скорости обслуживания клиентов и сокращению затрат на него. В ближайшем будущем финтех-маркетплейсы, сервисы онлайн-эквайринга и денежных переводов станут ещё более доступными и надёжными. Это позволит ускорить процессы расчётов, — заявил он в беседе с News.ru.

По его словам, сам факт предоставления биометрических данных банкам вызывает у населения тревогу. Это объясняется тем, что люди боятся того, что для них непонятно. Он добавил, что на данный момент идёт наработка различных инструментов и систем для более глубокой интеграции биометрии в жизнь, в частности, в финансовую сферу.

Думаю, активная кампания по популяризации биометрической идентификации, донесение до потребителя всех плюсов новой технологии будет более сильным катализатором роста количества пользователей, нежели простое «требование», — резюмировал он.

Ранее два российских банка потребовали от клиентов сдавать биометрию в обязательном порядке. Об этом сообщила газета « Коммерсант ». Тем временем в ЦБ заявили, что это требование неправомерно: сведения о клиентах в Единой биометрической системе можно размещать только с согласия граждан.

Как писал News.ru, порядка 60% российских банков к середине 2019 года должны внедрить систему сбора биометрических данных. К концу года нововведение должно заработать повсеместно.