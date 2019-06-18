Сбор биометрических данных открывает новые возможности для клиентов банков и делает денежный оборот максимально прозрачным и удобным. Такое мнение выразил финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский. Он уточнил, что с учётом развития современных технологий биометрия может расширить перспективы не только оффлайн-, но и онлайн-банкинга.
Сбор биометрических данных, более точная и быстрая идентификация клиента ведут к повышению скорости обслуживания клиентов и сокращению затрат на него. В ближайшем будущем финтех-маркетплейсы, сервисы онлайн-эквайринга и денежных переводов станут ещё более доступными и надёжными. Это позволит ускорить процессы расчётов, — заявил он в беседе с News.ru.
По его словам, сам факт предоставления биометрических данных банкам вызывает у населения тревогу. Это объясняется тем, что люди боятся того, что для них непонятно. Он добавил, что на данный момент идёт наработка различных инструментов и систем для более глубокой интеграции биометрии в жизнь, в частности, в финансовую сферу.
Думаю, активная кампания по популяризации биометрической идентификации, донесение до потребителя всех плюсов новой технологии будет более сильным катализатором роста количества пользователей, нежели простое «требование», — резюмировал он.
Ранее два российских банка потребовали от клиентов сдавать биометрию в обязательном порядке. Об этом сообщила газета «
Как писал News.ru, порядка 60% российских банков к середине 2019 года должны внедрить систему сбора биометрических данных. К концу года нововведение должно заработать повсеместно.