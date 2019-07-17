https://static.news.ru/photo/ba46c3ac-a882-11e9-ac22-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший министр экономики Андрей Нечаев прокомментировал прогноз о худшем дне для рубля. По его словам, предстоящее 26 июля заседание совета директоров ЦБ вряд ли приведёт к каким-либо скачкам российском валюты.

Обычно на подобных заседаниях могут выдвигаться предложения о понижении ключевой ставки, что обычно негативно сказывается на курсе рубля, и деньги становятся дешевле. Однако называть этот день худшим для рубля я бы не стал, это слишком громкие слова, — подчеркнул он в беседе с « URA.RU ».

По его словам, риски в отношении российской валюты преувеличены. Ждать обвала рубля не стоит. Он отметил, что гораздо большее влияние на рубль оказывает ситуация с долларом.

Именно на это рубль реагирует достаточно чутко, поэтому за тем, что происходит с долларом, стоит внимательно следить, — заключил эксперт.

Ранее эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский предрёк рублю резкое падение. По его словам, самым худшим днём для российской валюты станет пятница 26 июля, писал News.ru.