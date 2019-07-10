https://static.news.ru/photo/09a1203a-a30d-11e9-af24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Иностранцы нарастили долю в облигациях федерального займа (ОФЗ) РФ в июне до 30%. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, за июнь доля нерезидентов в общем объёме рынка ОФЗ возросла на 0,7 процентного пункта, после роста на 2 п.п. в мае.

При этом объём покупок иностранных инвесторов на рынках не превышает объёмы предложения бумаг со стороны Минфина России.

Как отмечает Банк России, в мае отмечался исторический максимум размера вложений иностранных инвесторов, который достиг почти 2,5 трлн рублей.

Минфин России планирует к размещению в III квартале 2019 года облигации федерального займа (ОФЗ) на 300 млрд рублей. Об этом свидетельствует опубликованный ведомством график аукционов, писал News.ru.