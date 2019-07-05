Официальный курс доллара на 6 июля, согласно данным Банка России, вырос на 18,28 копейки, составив 63,5841 рубля (63,4013 рубля на 5 июля). Курс евро увеличился на 6,14 копейки, до 71,542 рубля (71,6034 рубля на 4 июля).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 7,92 копейки и равняется 67,0646 рубля.
Как ранее писал News.ru, замедление темпов роста мировой экономики может быть сопряжено с резким оттоком капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на национальные валюты таких стран. Об этом заявляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.