Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты РАНХиГС выяснили уровень зарплат, на который рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет. Самые большие запросы оказались у молодых людей, работающих в сфере информационных технологий.

Каждый третий из них заявил о желании получать от 50 до 60 тыс. рублей в месяц. Почти 20% IT-специалистов рассчитывают на 40–50 тыс. рублей, а четверть устроит от 30 до...