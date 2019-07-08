https://static.news.ru/photo/f902f704-a108-11e9-8b9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boris Roessler/dpa

Банк официально объявил, что к 2022 году около 18 тысяч его сотрудников будут уволены в связи с сокращением штата.

Уточняется, что после 2022 года в Deutsche Bank останутся работать примерно 74 тысячи специалистов. Это и ряд других мер, которые будут приняты в рамках оптимизации, позволит, как рассчитывает руководство банка, снизить затраты на €6 млрд до 17 млрд. Реструктуризация пройдёт без привлечения дополнительного капитала, говорится в опубликованном DB сообщении.

Как писал News.ru, ранее сообщалось о рассмотрении руководством Deutsche Bank вопроса о сокращении 15–20 тысяч своих сотрудников и ожидалось, что эта мера будет вводиться в течение года в разных регионах присутствия банка.