Блокчейн как технология по-прежнему вызывает интерес, однако она до сих пор "сырая" для её активного использования и применения. Над развитием и адаптацией технологии работают целые коллаборации компаний с участием государственных структур. Только за прошлый год количество вакансий, связанных с развитием блокчейна и конструированием инструментов на основе этой технологии, увеличилось в 30 раз. Есть ли будущее у неё и что успела создать Россия, используя инновационные разработки — в материале News.ru.

Само понятие «блокчейн» как таковое стало довольно живо обсуждаться вместе с небывалой популярностью криптовалют. Не раз говорилось, что новая технология способна стать настоящим прорывом в финансовой сфере, постепенно находя применение и в других областях. Наиболее передовые страны внедряют технологию в системы здравоохранения, страхования, образования, выборную систему и управление государством, банковские структуры также активно ищут способы расширения областей применения технологии. Так, пояснил News.ru советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов, например, в Эстонии система блокчейн запущена с целью хранения и оперативного использования медицинских данных пациентов в лечебных учреждениях.

Существуют примеры, когда технология обеспечивает ускорение получения документов на недвижимость или иные активы, при этом сокращая системные издержки. Однако в большинстве своём такие истории носят локальный характер и не могут быть транспонированы на другие, возможно более крупные, государства.

Несмотря на то, что Россия не так давно вступила на путь цифровизации в широком понимании, у нас существуют собственные технологии, нашедшие распространение в медицине, образовании, бизнесе, госуправлении и заменить их на блокчейн в данный момент дорого и не критично необходимо. Поэтому РФ с точки зрения применения технологии распределенного реестра пока не входит в число лидеров. Мурад Салихов советник предправления ассоциации «Финансовые инновации»

Однако вместе с дальнейшей разработкой и изменением блокчейна всё может измениться. Например, когда технология будет требовать меньше электронных мощностей или сможет обеспечить большую пропускную способность.

По мнению генерального директора «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, DLT-технологии и криптовалюты уже изменили финансовые рынки мира, теперь пришел черёд России. Интерес к блокчейну в РФ достаточно высок, но для полноценного развития технологии не хватает обученных специалистов, которые смогут обеспечить возросшую потребность на рынке труда. В настоящее время они могут получать информацию через других участников структуры, хотя интерес государства к таким разработкам также вырос.

Госструктуры пытаются получить доступ к новому рынку, обеспечивая себе высокие прибыли. В первую очередь, данные технологии могут быть задействованы в социальных сферах. За счёт этого будет обеспечен приток новых специалистов, идущих в ногу со временем и готовых развивать технологии. Высока потребность также и в сфере недвижимости. Андрей Хохрин гендиректор «Иволга Капитал»

Но чтобы обеспечить лояльность граждан к блокчейну и криптовалютам, необходимо обеспечить их безопасность в правовом поле. Благодаря организации структурированных баз данных компании по всему миру переходят на инновационные системы платежей и соответствующие инструменты. Благодаря Bitcoin, отметил эксперт, развиваются компании, которые сотрудничают с ведущими концернами и банками. Например, разработки Ripple необходимы в финансовой среде, а новшества Coinbase помогают инвесторам.

В свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев подчеркнул, что в этом вопросе необходимо чётко понимать важную разницу. Блокчейн для криптовалют — это необходимость, так как информация о переводах должна храниться и обновляться одновременно у всех пользователей на их компьютерах для обеспечения столь желаемой децентрализации. Тогда как компаниям это попросту не нужно: большинство уже давно пользуется распределенными вычислениями, храня информацию у себя на серверах, к которым имеют доступ только они.

Зачем тратить деньги и переделывать уже зарекомендовавшую себя систему, ради иллюзорной экономии? Разумеется, многие компании пользуются услугами IBM, Linux Foundation HyperLedger, Microsoft и прочих провайдеров IT-услуг и пытаются понять возможные плюсы новой технологии. Однако, по сей день дальше экспериментов никто не продвинулся. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский сообщил, что, согласно исследованиям, свыше 84% компаний по всему миру запускают или запускали блокчейн-проекты. При этом всего у 15% они уже работают, а у 10% — в стадии пилотов. Очевидно, что технология постепенно осваивается.

В России ключевым сектором использования и внедрения блокчейн-технологии является финтех. А одним из лидеров освоения технологии является Сбербанк, у которого работает целое подразделение. Есть также ряд проектов от ЦБ РФ, но они также узкоспециализированы и касаются учёта. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

Между тем большинство компаний пока не внедряют эту технологию, но присматриваются к ней. Причины, по которым не происходит внедрения две, считает эксперт. Первая — техническая. Отсутствие блокчейн-инфраструктуры, которую одна компания выстроить не в состоянии. Этим должно заниматься целое сообщество. Вторая причина заключается в отсутствии полноценной законодательной базы для реализации подобных проектов.

Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков считает, что, с одной стороны, внедрение технологии распределенного реестра может использоваться исключительно в целях оптимизации интеллектуального, и полуинтеллектуального труда, ограничивая при этом её использование в области участия граждан в государственном управлении. И это, пожалуй, самый негативный сценарий, потому что рано или поздно такое несоответствие приведет к социальным потрясениям.

С другой стороны, блокчейн может стать той самой «палочкой-выручалочкой», которая позволит помимо экономической оптимизации наладить взаимодействие гражданского общества с государством. Для России это сверхактуально, так как позволит организовать прямое взаимодействие граждан проживающих в регионах с федеральным центром. И это самый позитивный сценарий, который позволит решить одну из главных проблем нашей страны – неэффективность государственного управления.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин разъяснил, что с появлением смарт-контрактов областей применения для блокчейна стало ещё больше. Это, например, ведение реестров, учёт прав интеллектуальной собственности (продажа автором своих песен, публикаций и т.д.), повышение эффективности цепочки поставок и многое другое. Это и новый подход к хранению и доступу к информации, а в эру, когда мы всё больше уходим в «цифру», надёжное хранение информации и оперативное её использование крайне важны.

Не зря блокчейн ещё называют «Интернетом 2.0.» IBM разрабатывает систему для проведения нефтегазовых сделок, SAP работает над использованием блокчейна в цепочке поставок, а в Сьерра-Лионе прошли президентские выборы на этой платформе. В России компании размещают облигации на блокчейне. Это лишь отдельные примеры, в глобальном мире их намного больше. Александр Бахтин инвестиционный стратег «БКС Премьер»

При этом ситуация на криптовалютном рынке, который тесно связан с блокчейном, не меняется уже давно. Сеть биткоина обладает крайне низкой пропускной способностью — порядка 8 транзакций в секунду (для сравнения Visa — 1700 транзакций), а из-за своего громоздкого устройства, обеспечивающего децентрализацию, как-то масштабироваться дальше попросту не может. На рынке представлены и более современные криптовалюты, однако, пользователи доверяют таковым гораздо меньше, что не позволяет им развиваться в полной мере.