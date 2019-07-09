Чистый отток капитала из России в январе-июне 2019 года вырос год к году в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
По данным регулятора, в первом квартале сальдо финансовых операций частного характера достигло $27,3 млрд против $11,1 млрд годом ранее.
При этом ключевую роль в формировании показателя сыграли банковские операции по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами, отмечают в Банке России.
Как писал News.ru, курс национальной грузинской валюты в обменных пунктах Тбилиси поставил новый антирекорд — 2,94 лари за американский доллар.