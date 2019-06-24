Официальный курс доллара на 25 июня, согласно данным Банка России, уменьшился на 22 копейки, составив 62,9095 рубля (63,1295 рубля с 22 июня). Курс евро вырос на 24,83 копейки, увеличившись до 71,5973 рубля (71,349 рубля с 22 июня).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 0,93 копейки и равняется 66,819 рубля.
Как ранее писал News.ru, в краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейшего плавного снижения ставок по рублёвым депозитам, говорится в очередном комментарии Центробанка по ликвидности и финансовым рынкам.