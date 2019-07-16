https://static.news.ru/photo/dc67c26c-a7b3-11e9-982c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный курс доллара на 17 июля, согласно данным Банка России, уменьшился на 1,51 копейки, составив 62,8129 рубля (62,828 рубля на 16 июля). Курс евро снизился на 18,03 копейки, до 70,6771 рубля (70,8574 рубля на 16 июля).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 8,94 копейки и равняется 66,3518 рубля.

Аналитик польского банка РКО Ярослав Косатый прогнозирует падение рубля на 9% по отношению к американскому доллару. Косатый полагает, что переход Банка России к смягчению денежно-кредитной политики станет причиной снижения курса рубля к концу года с учётом вложений иностранных инвесторов в местные ОФЗ, писал News.ru.