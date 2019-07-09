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Рост популярности безналичной оплаты покупок в Московском регионе отмечает Банк России. По данным регулятора, в I квартале 2019 года в Москве и Московской области по картам было оплачено товаров и услуг на 2,4 трлн рублей.

Рост к аналогичному периоду 2018 года достиг 36%, а на долю безналичных транзакций пришлось около 62% от общего объёма операций по картам в денежном выражении. При этом расплачивались картой в...