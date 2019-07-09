Официальный курс доллара на 10 июля, согласно данным Банка России, уменьшился на 10,39 копейки, составив 63,766 рубля (63,8699 рубля на 9 июля). Курс евро снизился на 24,41 копейки, до 71,4626 рубля (71,7067 рубля на 9 июля).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 16,7 копейки и равняется 67,2295 рубля.
Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян. Согласно докладу, представленному на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, чаще всего остаться без денег рискуют пользователи мобильных устройств, писал News.ru.