Фото: АГН «Москва»

Компания DeviceLock сообщила, что данные 70 тысяч клиентов Бинбанка, присоединённого в рамках санации к «Открытию», продаются в Интернете по цене пять рублей за строчку.

Близкий к правоохранительным органам источник рассказал, что с начала года из-за утечки лишились средств порядка ста клиентов банка, с их счетов списывались суммы от трёх до 100 тысяч рублей, пишет...