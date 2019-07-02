Официальный курс доллара на 3 июля, согласно данным Банка России, увеличился на 17,24 копейки, составив 63,2265 рубля (63,0541 рубля на 2 июля). Курс евро уменьшился на 1,18 копейки, до 71,408 рубля (71,3962 рубля на 2 июля).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 10,02 копейки и равняется 66,9082 рубля.
Российский рубль будет стабилен. Уверенность в этом выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции в Высшей школе экономики, писал News.ru.