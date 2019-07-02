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Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 17,24 копейки и составил 63,2265 рубля. 1 июля он был на уровне 63,0541 рубля.

Торги по американской валюте 2 июля проходят в плюсе. По состоянию на 11:30 мск биржевой курс доллара вырос на 30,25 копейки, он равен 63,2625 рубля. На максимуме за доллар предлагали...