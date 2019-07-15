https://static.news.ru/photo/7c33c0d2-a6ee-11e9-b7f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный курс доллара на 16 июля, согласно данным Банка России, уменьшился на 19,24 копейки, составив 62,828 рубля (63,0204 рубля с 13 июля). Курс евро снизился на 15,4 копейки, до 70,8574 рубля (71,0114 рубля с 13 июля).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 17,52 копейки и равняется 66,4412 рубля.

Как ранее писал News.ru, чистый отток капитала из России в январе–июне 2019 года вырос год к году в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.