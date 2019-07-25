https://static.news.ru/photo/4d4cac64-af6f-11e9-b0b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РАМ Банка.

В сообщении регулятора говорится, что при проверке было выявлено значительное снижение капитала банка, что угрожает интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, РАМ Банк предоставлял крупные ссуды «узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами».

На балансе банка образовался значительный объём низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения, — приводит « Интерфакс » сообщение регулятора.

Сообщается, что ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление этим банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В настоящее время в кредитную организацию назначена временная администрация. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Как ранее писал News.ru, ЦБ отозвал лицензию московского банка «Жилкредит» в связи с потерей ликвидности и нарушением законодательства.