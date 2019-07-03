https://static.news.ru/photo/b8354e42-9d6c-11e9-8b92-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России изучает введение дополнительных меры, ограничивающих рост потребительского кредитования. Об этом сообщила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева.

По её словам, введение показателя предельной долговой нагрузки может привести к тому, что банки начнут удлинять кредиты.

Таким образом платёж к доходу будет снижаться при сохранении общего большого размера кредитов и сохранении рисков закредитованности. Поэтому мы думаем о дополнительных мерах, связанных со срочностью кредитов, — отметила Юдаева.

По её оценке, проблема закредитованности населения РФ касается, главным образом отдельных социально-уязвимых групп граждан.

Юдаева также отметила, что замедление инфляции в июне надо воспринимать сдержанно, поскольку оно вызвано опережающим фактором сезонности.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала преувеличением связь низких доходов населения с ростом потребкредитования. Она также заявила о том, что «пузыря» в сфере потребкредитования нет и ЦБ принимает необходимые меры для того, чтобы он не сформировался.

Как ранее писал News.ru, с первого июля в России вступили в силу новые правила микрокредитования. В частности, размер процентной ставки ограничен 1% в день, что должно отразиться на деятельности микрофинансовых организаций (МФО). Работа МФО также будет регулироваться при помощи показателя долговой нагрузки, который призван предотвратить рост закредитованности населения.