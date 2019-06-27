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Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 23,69 копейки и составил 62,9975 рубля. 25 июня он был на уровне 62,8083 рубля.

Торги по американской валюте 27 июня проходят в минусе. По состоянию на 11:18 мск биржевой курс доллара потерял 7,5 копейки, он равен 62,9975 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,2025...