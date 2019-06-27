Официальный курс доллара на 28 июня, согласно данным Банка России, увеличился на 23,69 копейки, составив 63,0452 рубля (62,8083 рубля на 27 июня). Курс евро вырос на 28,19 копейки, увеличившись до 71,6635 рубля (71,3816 рубля на 27 июня).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 25,71 копейки и равняется 66,9234 рубля.
Как ранее писал News.ru, ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам во второй декаде июня 2019 года увеличилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.