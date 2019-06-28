Официальный курс доллара с 29 июня, согласно данным Банка России, увеличился на 3,04 копейки, составив 63,0756 рубля (63,0452 рубля на 28 июня). Курс евро вырос на 15,44 копейки, увеличившись до 71,8179 рубля (71,6635 рубля на 28 июня).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 8,62 копейки и равняется 67,0096 рубля.
Как подобрать правильный кредитный продукт и не переплачивать на процентах? Какой способ занять деньги у банка дешевле и почему? С какими казусами может столкнуться человек, оформив кредит или кредитную карту? Об этом и многом другом в интервью News.ru рассказывает руководитель дирекции по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.