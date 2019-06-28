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Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 3,04 копейки и составил 63,0756 рубля. 27 июня он был на уровне 63,0452 рубля.

Торги по американской валюте 28 июня проходят в минусе. По состоянию на 11:25 мск биржевой курс доллара прибавил 6 копеек, он равен 63,1325 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,18...