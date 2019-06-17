https://static.news.ru/photo/f76d1bfa-9117-11e9-8549-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейшего плавного снижения ставок по рублёвым депозитам, говорится в очередном комментарии Центробанка по ликвидности и финансовым рынкам.

В апреле среднерыночная ставка по долгосрочным рублёвым депозитам снизилась на 0,1 процентного пункта, по краткосрочным — на 0,3 п. п., говорится в комментарии.

Наименьшее снижение ставок отмечалось в сегменте депозитов «до востребования», что может объясняться конкуренцией между банками на растущем рынке дебетовых карт, — отмечает ЦБ.

Несмотря на это, россияне продолжают нести свои сбережения в кредитные организации, следует из сообщения регулятора. Так, к началу мая годовой прирост банковских депозитов населения достиг 6,8% против 5,6% месяцем ранее, подсчитал ЦБ. При этом вкладчики сохраняли интерес к валютным депозитам, вклад которых в годовой прирост депозитов населения продолжал расти.

Ранее News.ru писал о том, что Центробанк впервые за год снизил 14 июня 2019-го ключевую ставку — на 0,25 п. п., до 7,5%.