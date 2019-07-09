https://static.news.ru/photo/b709e838-a227-11e9-bb43-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рост популярности безналичной оплаты покупок в Московском регионе отмечает Банк России. По данным регулятора, в I квартале 2019 года в Москве и Московской области по картам было оплачено товаров и услуг на 2,4 трлн рублей.

Рост к аналогичному периоду 2018 года достиг 36%, а на долю безналичных транзакций пришлось около 62% от общего объёма операций по картам в денежном выражении. При этом расплачивались картой в 30 раз чаще, чем снимали наличные.

В ЦБ объясняют позитивную динамику в использовании карт развитием инфраструктуры по их приёму.

В организациях торговли и услуг Московского региона установлено порядка 460 тысяч электронных терминалов и импринтеров и более 36,3 тыс. банкоматов.

Всего на территории Московского региона в январе—марте 2019 года году совершено 3,2 млрд операций с использованием платёжных карт на сумму порядка 4 трлн рублей. Количество операций выросло на 35%, а объем — на 20,6%, — сообщают в Банке России.

Как ранее писал News.ru, средний лимит по кредитным картам российских банков вырос в январе–мае 2019 года на 12,5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.