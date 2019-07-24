С апреля по июнь 2019 года Центробанк выявил 9178 поддельных банкнот. Регулятор отмечает, что это на 237 купюр меньше, чем во втором квартале 2018 года.
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На втором месте по популярности среди фальшивомонетчиков оказалась купюра номиналом в одну тысячу рублей, их было обнаружено 1900 штук. Двухтысячных купюр оказалось свыше 670.
Сотрудники ЦБ рассказали, что самыми «непопулярными» для мошенников являются 50-рублевые банкноты, их обнаружили всего 12 штук.
С апреля по июнь было зафиксировано 648 поддельных банкнот в иностранной валюте.
На первом месте среди подделок доллары США. Обнаружена 441 купюра поддельной американской валюты. Фальшивых евро 184 банкноты, юаней – 22 банкноты, а вот поддельный фунт стерлингов обнаружен всего один.
Ранее News.ru писал, что Банк России собирается покрыть лаком купюры номиналом в сто рублей, чтобы продлить время их обращения в несколько раз, тем самым окупая затраты на эту технологию.