https://static.news.ru/photo/4d683430-ae1f-11e9-a5aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

С апреля по июнь 2019 года Центробанк выявил 9178 поддельных банкнот. Регулятор отмечает, что это на 237 купюр меньше, чем во втором квартале 2018 года.

В материалах Банка России отмечается, что чаще всего мошенники подделывали крупные банкноты в пять тысяч рублей. Эксперты выявили 6316 подделок.

На втором месте по популярности среди фальшивомонетчиков оказалась купюра номиналом в одну тысячу рублей, их было обнаружено 1900 штук. Двухтысячных купюр оказалось свыше 670.

Сотрудники ЦБ рассказали, что самыми «непопулярными» для мошенников являются 50-рублевые банкноты, их обнаружили всего 12 штук.

С апреля по июнь было зафиксировано 648 поддельных банкнот в иностранной валюте.

На первом месте среди подделок доллары США. Обнаружена 441 купюра поддельной американской валюты. Фальшивых евро 184 банкноты, юаней – 22 банкноты, а вот поддельный фунт стерлингов обнаружен всего один.

Ранее News.ru писал, что Банк России собирается покрыть лаком купюры номиналом в сто рублей, чтобы продлить время их обращения в несколько раз, тем самым окупая затраты на эту технологию.