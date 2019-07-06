Психологи из Калифорнийского университета в Риверсайде развеяли распространённое заблуждение о том, что бедные и менее образованные люди больше сплетничают, чем богатые. Результаты американского исследования говорят как раз об обратном — состоятельные представители человечества любят распускать и собирать слухи.

Такие данные учёные получили, изучив содержание повседневных бесед 467 людей. Им предложили на протяжении нескольких дней носить портативное электронное записывающее устройство, которое фиксировало разговоры испытуемых.

Эти выводы опровергают не только известный стереотип о том, что люди с низким финансовым достатком более склонны к сплетням, но и результаты исследования 2013 года. Его провёл финансист и журналист американского телеканала CNBC Том Корли, правда, последний получил свои данные на основе опросов, а не анализа содержания разговоров. Только 6% богатых людей «перемывают косточки», тогда как это делают 79% бедных, говорится в исследовании.

Психологи из США по итогам своего эксперимента также обнаружили, что люди с более высокими доходами, как правило, сплетничают более нейтрально, чем люди с низкими доходами. То есть скорее просто обмениваются информацией, нежели критикуют или восхваляют кого-нибудь.

firo/Sebastian El-Saqqa/Global Look Press

Исследователи также отмечают, что в общем большинство сплетен (75%, если быть точным) имеют нейтральную природу, 15% сплетен отрицательны, а оставшиеся 10% — положительны или лестны. В среднем же, как посчитали психологи, человек тратит на сплетни 52 минуты в день.

Сплетничают абсолютно все, ведь это — универсальный социальный феномен, отмечает психолог Анастасия Коченкова. И дело тут в особом удовольствии, к нему стремятся все, независимо от финансового статуса, поясняет она. Ещё будучи детьми, люди живут жаждой приятных ощущений и чувств, но чем старше становятся, тем больше ограничений накладывает на человека реальный мир. Взрослым сложнее получать «чистое наслаждение», поэтому часто их развлечения имеют деструктивный характер, ведь кроме создания атмосферы фантазийной близости с собеседником, сплетни имеют отношение к проявлениям зависти и пассивной агрессии. Так люди получают бессознательное удовольствие от этого процесса, или по крайней мере разрядку психического напряжения, указывает психолог.

Поскольку богатые люди, как показывает исследование, склонны к сплетням в нейтральном ключе, можно предположить, для них такая форма коммуникации — это способ оставаться «в теме», то есть поддерживать свою осведомлённость о людях и событиях, рассуждает психотерапевт Татьяна Тихонова.

Кроме того, состоятельные люди, вращаясь в определённых кругах, вынуждены следовать их особой культуре и социальным нормам, не позволяя себе резких высказываний, которые могли бы испортить их репутацию или репутацию знакомых, — продолжает она.

Психотерапевт соглашается с коллегой, уточняя: сплетни действительно связаны с агрессивными побуждениями людей, но тот факт, что в негативном ключе сплетничают преимущественно менее обеспеченные представители человечества, говорит об их более непосредственном отреагировании агрессии, связанной с более высокой степенью неудовлетворённости различными аспектами жизни, в частности, материальным.

Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Грань между сплетнями и деловым общением достаточно расплывчатая, подчёркивает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Например, два бизнесмена за ужином делятся информацией о потенциальных назначениях в какие-либо компании. Что это — сплетни или полезная информация? Параллельно с неформальным общением могут обсуждаться и серьёзные дела, например, какая-либо сделка, — рассуждает эксперт.

В качестве дополнительного аргумента, служащего подтверждением теории калифорнийских ученых, можно также привести в пример успешность медиаресурсов и рубрик светской хроники, которые пользуются очень большой популярностью среди обеспеченных людей, продолжает Дейнека. Стать одним из героев подобного репортажа считается почётным и модным, и многие представители бизнеса неофициально признаются, что светская хроника является их любимой рубрикой в СМИ, так как зачастую позволяет лучше узнать как партнёров по бизнесу, так и действующих и потенциальных клиентов, отмечает он.

Порой сплетни — это способ привлечь богатых и знаменитых к ответственности и напомнить им, что они так же подвержены ошибкам, как и все «простые люди», напоминает психолог Анастасия Коченкова. И главное в этом плане — не забывать где фантазия, а где — реальность, добавляет она.