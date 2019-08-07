https://static.news.ru/photo/db9f978e-b928-11e9-a85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephan Goerlich/imageBROKER.com/Global Look Press

Бизнес-джет Bombardier Challenger 650, который принадлежит экс-совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву, выставлен на продажу.

Информация об этом появилась на сайте Contoller, который специализируется именно на продажах самолётов и запчастей к ним. Bombardier Challenger 650 базируется в австрийской Вене. Средняя цена за джет такого типа доходит до $20 млн, передаёт РБК .

Ранее Арбитражный суд Москвы принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб, писал News.ru.