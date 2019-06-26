https://static.news.ru/photo/6e8d7d6c-980a-11e9-9f64-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стоимость биткоина продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, по состоянию на 14:49 мск наиболее популярная криптовалюта в мире демонстрировала рост на 11,52%, до $12,652 тысячи.

Как отмечает советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов, совсем недавно на рынке биткоина происходила война быков и медведей — кто в итоге победил известно, но перед этим котировки биткоина достигли отметок в $20 тысяч за криптомонету. По мнению эксперта, нынешняя ситуация на рынке выглядят очень похоже, однако на этот раз криптовалюта имеет большее количество факторов поддержки.

Так, на рынок биткоина приходят институциональные инвесторы, которые ищут способы сохранить и приумножить свои капиталы на фоне усугубляющейся ситуации в международной экономике и торговой войны между США и КНР. В то же время появляются слухи о том, что США задумались о девальвации доллара, что также стимулирует дальнейший рост биткоина.

По мнению специалиста, при сохранении текущей динамики может сложиться фон для бычьего роста BTC до $20–30 тысяч уже до конца года, а это значит, что сейчас ещё не поздно войти в биткоин с прицелом на долгое владение.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор против легализации криптовалюты как платёжного средства. Кроме того, по её мнению, биткоины используются для отмывания денег, писал News.ru.