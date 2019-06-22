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Фонд для освобождения арестованных бизнесменов под залог действует в России. Об этом рассказал общественный уполномоченный по защите прав содержащихся под стражей предпринимателей Александр Хуруджи.

Он не уточнил объём средств, которыми располагает фонд, но заметил, что в случае частого назначения бизнесменам меры пресечения в виде залога, средства найдутся достаточно быстро, сообщает ТАСС. Есть предприниматели, есть...