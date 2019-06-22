Стоимость биткоина за ночь преодолела отметку в $10 тысяч впервые с мая 2018 года.
Эксперты связывают стремительный рост с планами запуска виртуальной валюты от Facebook — Libra. Предполагается, что само наличие такого платежного средства укрепит криптоэкономику, сообщает
Как уже писал News.ru, председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что криптовалюты пока не угрожают российской денежной системе, однако Центробанк является противником использования их в качестве платёжного инструмента.