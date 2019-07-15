https://static.news.ru/photo/eb19bd38-a77c-11e9-bace-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Два российских частных банка больше не участвуют в капитале Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). На её базе планируется запустить торги компаний, попавших под санкции.

О решении выйти из числа акционеров СПВБ рассказали в Альфа-банке и банке «Санкт-Петербург», сообщает РБК .

Издание отмечает, что при этом в кредитных организациях, занимающих соответственно первое и девятое место среди крупнейших негосударственных банков России, не стали уточнять, кому были проданы доли.

О намерении правительства РФ создать внутри страны биржу, на которой будут торговаться бумаги компаний, попавших под санкции, стало известно летом 2018 года. По данным источников издания, биржа может быть создана на базе СПВБ.

Ранее News.ru сообщал, что сейчас наблюдается положительная для фондового рынка динамика, потому что россияне стали чаще открывать счета на биржах, заявил помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин. По его словам, на Московской бирже уже открыто более 2,5 млн уникальных счетов. Однако чиновник отметил, что средний чек покупок на фондовом рынке падает. Больше всего людей привлекают облигации и акции.