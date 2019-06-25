Официальный курс доллара на 26 июня, согласно данным Банка России, уменьшился на 38,66 копейки, составив 62,5229 рубля (62,9095 рубля на 25 июня). Курс евро потерял 36,5 копейки, снизившись до 71,2323 рубля (71,5973 рубля на 25 июня).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 37,69 копейки и равняется 66,4421 рубля.
Как ранее писал News.ru, ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам во второй декаде июня 2019 года увеличилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.