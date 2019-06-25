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Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам во второй декаде июня 2019 года увеличилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила до 7,36%. В предыдущий отчётный период она была равна 7,31%. Таким образом, рост составил 0,05...