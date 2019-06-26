Официальный курс доллара на 27 июня, согласно данным Банка России, увеличился на 28,54 копейки, составив 62,8083 рубля (62,5229 рубля на 26 июня). Курс евро вырос на 14,93 копейки, увеличившись до 71,3816 рубля (71,2323 рубля на 26 июня).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 22,42 копейки и равняется 66,6663 рубля.
Как ранее писал News.ru, ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам во второй декаде июня 2019 года увеличилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.