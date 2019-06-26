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Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 28,54 копейки и составил 62,8083 рубля. 25 июня он был на уровне 62,5229 рубля.

Торги по американской валюте 26 июня проходят в плюсе. По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара вырос на 0,25 копейки, он равен 62,8375 рубля. На максимуме за доллар предлагали...