https://static.news.ru/photo/f552831c-a16d-11e9-918f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный курс доллара на 9 июля, согласно данным Банка России, увеличился на 28,58 копейки, составив 63,8699 рубля (63,5841 рубля с 6 июля). Курс евро вырос на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля (71,6593 рубля на 6 июля).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 17,86 копейки и равняется 67,3965 рубля.

Как ранее писал News.ru, Сбербанк понизил размер максимальных ставок по рублёвым и валютным вкладам. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.