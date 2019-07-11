https://static.news.ru/photo/cdaca882-a3c6-11e9-b363-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный курс доллара на 12 июля, согласно данным Банка России, уменьшился на 80,44 копейки, составив 62,9944 рубля (63,7988 рубля на 11 июля). Курс евро снизился на 55,58 копейки, до 71,0073 рубля (71,5631 рубля на 11 июля).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 69,25 копейки и равняется 66,6002 рубля.

Как ранее писал News.ru, чистый отток капитала из России в январе–июне 2019 года вырос год к году в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.