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Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск уменьшился на 2,15 копейки и составил 63,0541 рубля. 28 июня он был на уровне 63,0756 рубля.

Торги по американской валюте 1 июля проходят в минусе. По состоянию на 11:17 мск биржевой курс доллара потерял 15,5 копейки, он равен 63,085 рубля. На максимуме за доллар предлагали 63,14...