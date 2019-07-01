Официальный курс доллара на 2 июля, согласно данным Банка России, уменьшился на 2,15 копейки, составив 63,0541 рубля (63,0756 рубля с 29 июня). Курс евро уменьшился на 42,17 копейки, до 71,3962 рубля (71,8179 рубля с 29 июня).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 20,16 копейки и равняется 66,808 рубля.
Как ранее писал News.ru, заключённое между Россией и Китаем соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах позволит кардинально нарастить объёмы торговли в рублях и юанях, считают опрошенные News.ru эксперты. Вместе с тем, по их словам, первое время будут возникать трудности во взаиморасчётах, обусловленные инертностью китайских банков.