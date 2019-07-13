https://static.news.ru/photo/14fc6e84-a647-11e9-bd94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ivtorov/ CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Руководство банка «ФК Открытие» требует арестовать имущество ответчиков в деле о взыскании более 289,5 млрд рублей с бывших топ-менеджеров и экс-главы АО «Открытие холдинг».

Соответствующее заявление подано в арбитражный суд Москвы. Ответчиками указаны бывший руководитель банка Евгений Данкевич, его бывший президент Рубен Аганбегян, его основатель Вадим Беляев и экс-члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев. Сообщил об этом сам суд.

В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, — говорится в сообщении.

Ранее News.ru писал о том, что 2 июля банк «Открытие» подал иск о взыскании почти 290 млрд рублей с пяти своих бывших топ-менеджеров.