https://static.news.ru/photo/8cbb0fe8-5d9f-11e9-a983-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Лето 2019 года стало временем, когда в РФ резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. За июль-август операторы связи выявили подмену номера банков в 198 случаях.

В более двух тысяч случаев было отказано в принятии мер реагирования из-за «отсутствия правовых оснований». При этом подмены номера касались широкого круга банков, сообщает РБК .

Ранее News.ru сообщал, что пользователи торговых онлайн-площадок всё чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их деньги с банковских карт. Количество мошеннических транзакций достигает 3 тыс. в месяц. Чаще всего злоумышленники просят граждан назвать CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного банка или коды подтверждения, чтобы якобы перевести деньги за товар. При этом для перевода достаточно знать номер карты или привязанный к нему телефон.