Юрист составил план действий при нехватке денег на оплату услуг ЖКХ

https://static.news.ru/photo/70bc74c0-8117-11ea-96ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вариантов погашения задолженности за «коммуналку» существует несколько, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Для начала нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы выяснить точный размер задолженности. Если денег на её оплату не хватает, можно получить субсидию на оплату. Причём такая возможность есть как у съёмщиков, так и у арендаторов, если сумма квартплаты составляет более 22% от дохода семьи, передаёт РИА Новости.

Также можно оформить субсидии, доступные некоторым категориям граждан, или выплатить долг по частям. В таком случае выплаты производятся в течение года ежемесячно равными частями.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне в результате нынешнего финансового кризиса могут не досчитаться пятой части своих доходов. Примерно в такой же пропорции «просядет» и российская экономика в целом — следует из данных апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.