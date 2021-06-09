Юрист рассказал о популярной схеме обмана при покупке жилья

https://static.news.ru/photo/bc0f096a-c914-11eb-8713-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Одной из основных форм мошенничества при покупке недвижимости на сегодняшний день является схема с задатком. Об этом «Известиям» рассказал руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев.

Суть схемы состоит в том, что мошенники показывают потенциальной жертве объект недвижимости, с которым на первый взгляд всё хорошо. Заключается предварительный договор купли-продажи, в котором предусматривается условие о задатке и фиксируется отказ жертвы от возврата задатка, — рассказал юрист.

После этого мошенники «создают все условия» для того, чтобы покупатель усомнился в целесообразности этой сделки и отказался от неё. Может, например, выясниться, что объект недвижимости нуждается в капитальном ремонте, что рядом проживают асоциальные соседи, либо что дом возведён на земле, целевое назначение которой не предусматривает строительство жилых строений.

В результате человек отказывается заключать договор, но уплаченный задаток уже не возвращается.

Ранее руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников рассказал, что перед сделкой следует выбирать аккредитованную банком компанию для оценки недвижимости. В ходе оценки жилья риск быть обманутым минимальный, поскольку ипотечный рынок в России достаточно зрелый и организации, которые этим занимаются, работают в открытую.

Человек может дополнительно подстраховаться и выбрать компанию, которая есть в одобренном банком списке. Кроме того, работа оценщика от неаккредитованной компании займёт больше времени. Красильщиков напомнил, что договор на оценку квартиры должен заключать заёмщик.